Potpredsednik LSV Aleksandar Olenik pozvan u UKP zbog istrage o navodnoj upotrebi zvučnog topa

Radio 021 pre 23 minuta  |  021.rs
Potpredsednik LSV Aleksandar Olenik pozvan u UKP zbog istrage o navodnoj upotrebi zvučnog topa

Advokat i potpredsednik Lige socijaldemokrata Vojvodine (LSV) Aleksandar Olenik objavio je da mu je policija uručila poziv da se u sredu ujutru javi u prostorije Uprave kriminalističke policije (UKP). Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

"Upravo mi je policija uručila poziv da se sutra u devet časova javim u UKP. Jedva čekam da ih suočim sa dokazima u upotrebi zvučnog oružja. Vidimo se sutra u 9h, Bulevar Mihajla Pupina 2, zapadno krilo, UKP", napisao je Olenik na Iksu. Njegova objava dolazi u trenutku kada Više javno tužilaštvo u Beogradu vodi predistražni postupak u vezi sa događajima tokom velikog protesta održanog 15. marta, kada je među okupljenima nastala panika usled, kako su brojni građani
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