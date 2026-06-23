Francuska u nokaut fazi Svetskog prvenstva, Mbape dvostruki strelac protiv Iraka

Francuska je povela golovima Kilijana Mbapea u 14. i 54. minutu.

On je do sada postigao 16 golova na svetskim prvenstvima, čime se izjednačio na drugom mestu večne liste sa Miroslavom Klozeom iz Nemačke. Rekorder je Argentinac Lionel Mesi sa 18 golova. Konačan rezultat postavio je Usman Dembele golom u 66. minutu. Francuska je od početka napadala i zapretila je preko Manua Konea, koji je sa ivice šesnaesterca u drugom minutu šutirao pored gola. U osmom minutu pored gola šutirao je i njegov saigrač Mbape. Francuska je povela u 14