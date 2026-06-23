Kozarev se sastao u Panama Sitiju sa generalnom sekretarkom Asocijacija karipskih država

Sastanak je bio na marginama redovnih godišnjih skupova koje u prestonici centralnoameričke zemlje koja leži sa obe strane istoimenog kanala ove nedelje održavaju Asocijacije karipskih država i Organizacija američkih država, što ujedno predstavlja centralni politički skup zapadne hemisfere uz prisustvo čitave Amerike.

Kozarev je čestitao Espinozi na uspešnom događaju, odajući njoj i organizaciji koju vodi priznanje za efikasan rad na razvoju, promociji i povezivanju karipskih zemalja sa drugim delovima sveta.{image2} Espinoza je zahvalila na zapaženom učešću delegacije Srbije, posebno pohvalivši izlaganje ministra spoljnih poslova Marka Đurića kojim je okupljenima predstavljena dugoročna državotvorna vizija predsednika Aleksandra Vučića i ponovljen poziv za učešće na Ekspu 2027,