Norveška u nokaut fazi Svetskog prvenstva, dva gola Halanda protiv Senegala

Radio sto plus pre 1 sat
Norveška u nokaut fazi Svetskog prvenstva, dva gola Halanda protiv Senegala

Norveška je povela u 43. minutu golom Pedersena, a prednost je udvostručio Erling Haland u 48. minutu.

Gol za Senegal postigao je Ismaila Sar u 53. minutu, a zatim je strelac bio Haland u 58. minutu, što je bio njegov četvrti gol na turniru. Konačan rezultat postavio je Ismaila Sar u trećem minutu nadoknade vremena. Norveška je imala prvu šansu u drugom minutu kada je Kristorfer Ajer bio najviši u skoku i loptu zahvatio glavom, a golman Eduar Mendi odbranio. U 14. minutu dobru šansu propustio je Martin Edegor posle dodavanja Pedersena koji je dva minuta ranije
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