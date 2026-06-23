Poslanici nakon pauze nastavili raspravu o amandmanima na pravosudne zakone

Poslanici u Skupštini Srbije nastavili su nakon jednočasovne pauze raspravu o amandmanima u vezi sa izmenama i dopunama seta pravosudnih zakona.

Aleksandar Ivanović iz Narodnog pokreta Srbije (NPS) predložio je da se izbriše član zakona koji predviđa da Visoki savet tužilaštva (VST) jednom godišnje preispituje odluku o upućivanju tužioca u određeno tužilaštvo. “Smatramo da se na taj način omogućavaju uvođenje zloupotrebe. Znajući ovu vlast, gotovo je izvesno da će do zloupotreba i doći”, rekao je Ivanović. Poslanik Zeleno-levog fronta (ZLF) Robert Kozma rekao je da vlast samo prividno postupa po preporukama