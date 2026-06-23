Posle pauze od dva sata nastavljena utakmica Francuske i Iraka na SP

Radio sto plus pre 33 minuta
Posle pauze od dva sata nastavljena utakmica Francuske i Iraka na SP

Utakmica u Grupi I počela je u ponedeljak uveče od 23 časa, a prekinuta je po završetku prvog poluvremena zbog grmljavine i udara groma u blizini stadiona.

Prema protokolu svi učesnici i posetioci morali su da se sklone na zatvoreno, a mogli su se vratiti 30 minuta posle poslednjeg udara groma. Kada im je dozvoljen povratak na tribine, više od 68.000 navijača je u dobrom raspoloženju, pevajući pesme koje su puštane na razglasu, čekalo da igrači završe zagrevanje i da se utakmica nastavi. Posle prvog poluvremena Francuska vodi 1:0, golom Kilijana Mbapea u 14. minutu. To je njegov 15. gol na svetskim prvenstvima i
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