Selektor Francuske Dešan zadovoljan igrom protiv Iraka na SP

“Prvo poluvreme je bilo dobro, ali možda sam bio prestrog prema mojim igračima.

Vratili smo se jači, obezbedili pobedu i zadovoljan sam. U drugom poluvremenu smo imali potpunu kontrolu imajući u vidu da nije bilo jednostavno s obzirom na ono što se dogodilo”, rekao je Dešan za beIN Sports. Fudbalska reprezentacija Francuske plasirala se danas u šesnaestinu finala Svetskog prvenstva, pošto je u Filadelfiji pobedila Irak 3:0, u utakmici drugog kola Grupe I. Po završetku prvog poluvremena utakmica je bila prekinuta na dva sata zbog nevremena i