RHMZ upozorava: Tokom dana mogući pljuskovi, grmljavina i grad

Rešetka pre 1 sat
RHMZ upozorava: Tokom dana mogući pljuskovi, grmljavina i grad

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje za područje Srbije zbog očekivanih izraženih grmljavinskih procesa, prenosi Newsmax Balkans.

Prema prognozi meteorologa, danas će vreme biti promenljivo oblačno i nestabilno, sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, dok se sredinom dana i tokom popodneva očekuje intenziviranje vremenskih nepogoda. Pljuskovi će ponegde biti izraženiji, uz mogućnost kratkotrajne pojave grada, a najveća verovatnoća za takve vremenske prilike očekuje se u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji. Duvaće slab do umeren severni i severozapadni vetar, dok će se najviša dnevna
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