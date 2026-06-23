Na granicama bez zadržavanja za putnička vozila, teretnjaci čekaju do četiri sata BEOGRAD - Na putničkim terminalima graničnih prelaza u Srbiji jutros nema zadržavanja vozila, dok teretna vozila na pojedinim prelazima na izlazu iz zemlje čekaju od jednog do četiri sata, saopštio je Auto-moto savez Srbije, prenosi Blic.

Prema podacima Uprave granične policije, dobijenim jutros u 5.15 časova, najduže zadržavanje za teretna vozila je na graničnom prelazu Batrovci, gde se na izlazu iz Srbije čeka četiri sata. Na graničnim prelazima Šid i Bezdan teretna vozila čekaju po dva sata. Na prelazu Sremska Rača zadržavanje za teretna vozila na izlazu iz Srbije je oko sat vremena. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila. Iz AMSS-a navode da nema zadržavanja ni