Preživeo otmicu i švercere, a sada vojnim avionom stigao u Srbiju: Feniks je srpski orao krstaš, a njegova priča iako je ptica je zaista - filmska (FOTO)

Novi Sad – Više od pola godine nakon što je Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije objavilo da je Feliks postao žrtva otmice u regionu Bliskog istoka i nakon višemesečne epopeje međunarodnih pregovora, ovaj mladunac orla krstaša, ptice sa nacionalnog grba Srbije, konačno se vratio kući.

U julu prošle godine, dok još nije poleteo iz gnezda svojih roditelja, ornitolozi DZPPS-a su, u standardnoj naučnoj proceduri, mladog Feliksa obeležili metalnim i plastičnim prstenovima i satelitskim odašiljačem. Dok su se svi radovali Feliksu kao prvom mladuncu ove vrste koji poleće sa teritorije Bačke nakon 70 godina, niko nije ni slutio da ga očekuje životna priča dostojna filmske ekranizacije. Njegov nesvakidašnji put otkriven je zahvaljujući postavljenom