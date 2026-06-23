Stomačni virus i povrede: Pune ruke posla u prethodna 24 sata za ekipe Hitne pomoći u Kragujevcu

RINA pre 58 minuta
Stomačni virus i povrede: Pune ruke posla u prethodna 24 sata za ekipe Hitne pomoći u Kragujevcu
Kragujevac – Tokom prethodna 24 sata ekipe Zavoda za urgentnu medicinu u Kragujevcu obavile su 30 terena, i to 24 tokom dana i 6 tokom noći. - Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa stomačnim problemima, sa niskim krvnim pritiskom, sa srčanim problemima i astmatičari. Tokom noći pretežno su se javljali pacijenti sa povredama, saopšteno je iz ZUM. U ambulanti je obavljeno 40 pregleda odraslih osoba, tokom dana 15, tokom noći 25 pregleda. Intervencija na
Otvori na rina.rs

Povezane vesti »

ZUM Kragujevac: 30 terena i 40 pregleda u prethodna 24 sata

ZUM Kragujevac: 30 terena i 40 pregleda u prethodna 24 sata

Serbian News Media pre 18 minuta
Tokom protekle noći Hitnoj u Kragujevcu javljali se pacijenti sa povredama

Tokom protekle noći Hitnoj u Kragujevcu javljali se pacijenti sa povredama

Glas Šumadije pre 2 sata
Povećan broj pacijenata sa povredama tokom noći u Kragujevcu

Povećan broj pacijenata sa povredama tokom noći u Kragujevcu

iKragujevac pre 1 sat
Hitna pomoć: Noć u Beogradu bez nezgoda, veliki broj intervencija zbog kardiovaskularnih bolesnika

Hitna pomoć: Noć u Beogradu bez nezgoda, veliki broj intervencija zbog kardiovaskularnih bolesnika

N1 Info pre 3 sata
Hitna pomoć: Teška noć za hronične bolesnike, veliki broj lekarskih intervencija

Hitna pomoć: Teška noć za hronične bolesnike, veliki broj lekarskih intervencija

Euronews pre 3 sata
Nije bilo ni sudara ni tuča, ali je Hitna imala pune ruke posla: Teška noć za lekare, evo ko ih je najčešće zvao tokom noći…

Nije bilo ni sudara ni tuča, ali je Hitna imala pune ruke posla: Teška noć za lekare, evo ko ih je najčešće zvao tokom noći

Kurir pre 3 sata
Hitna pomoć: Teška noć za hronične bolesnike, veliki broj lekarskih intervencija

Hitna pomoć: Teška noć za hronične bolesnike, veliki broj lekarskih intervencija

B92 pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Kragujevac

Beograd, najnovije vesti »

Suve česme u delovima 11 opština Beograda! Evo do kada će trajati isključenja (detaljan spisak)

Suve česme u delovima 11 opština Beograda! Evo do kada će trajati isključenja (detaljan spisak)

Blic pre 33 minuta
ZUM Kragujevac: 30 terena i 40 pregleda u prethodna 24 sata

ZUM Kragujevac: 30 terena i 40 pregleda u prethodna 24 sata

Serbian News Media pre 18 minuta
Tinejdžer (17) u Beogradu doživeo infarkt usled vrućine! Toplotni talas napravio haos u ambulantama Hitne pomoći, ljudi padaju…

Tinejdžer (17) u Beogradu doživeo infarkt usled vrućine! Toplotni talas napravio haos u ambulantama Hitne pomoći, ljudi padaju kao "pokošeni"

Kurir pre 13 minuta
Stomačni virus i povrede: Pune ruke posla u prethodna 24 sata za ekipe Hitne pomoći u Kragujevcu

Stomačni virus i povrede: Pune ruke posla u prethodna 24 sata za ekipe Hitne pomoći u Kragujevcu

RINA pre 58 minuta
Velika isključenja struje u Beogradu: delovi sedam opština danas bez napajanja

Velika isključenja struje u Beogradu: delovi sedam opština danas bez napajanja

RINA pre 1 sat