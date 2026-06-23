Stomačni virus i povrede: Pune ruke posla u prethodna 24 sata za ekipe Hitne pomoći u Kragujevcu

Kragujevac – Tokom prethodna 24 sata ekipe Zavoda za urgentnu medicinu u Kragujevcu obavile su 30 terena, i to 24 tokom dana i 6 tokom noći. - Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa stomačnim problemima, sa niskim krvnim pritiskom, sa srčanim problemima i astmatičari. Tokom noći pretežno su se javljali pacijenti sa povredama, saopšteno je iz ZUM. U ambulanti je obavljeno 40 pregleda odraslih osoba, tokom dana 15, tokom noći 25 pregleda. Intervencija na