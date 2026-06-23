Ekstremna vrućina u Francuskoj – 40 žrtava, rekordna 44 stepena, zatvoreni Luvr i Ajfelova kula

RTS pre 2 sata
Ekstremna vrućina u Francuskoj – 40 žrtava, rekordna 44 stepena, zatvoreni Luvr i Ajfelova kula

Toplotni talas koji je zahvatio Francusku od 18. juna doveo je do 40 smrtnih slučajeva usled utapanja, uglavnom među mlađima, izjavio je premijer Sebastijan Lekorni, ocenivši situaciju kao "tragičnu pošast". Temperature širom zemlje obaraju istorijske rekorde, u mestu Pisos izmereno je 44,3 stepena, što je najviša vrednost od početka merenja u Francuskoj 1947. godine. Ajfelova kula i Luvr skratili su radno vreme, dok je Diznilend obustavio rad većeg broja atrakcija i otkazao pirotehnički program.

Utorak je, prema podacima meteorološke službe "Meteo Frans", bio najtopliji dan od početka merenja 1947. godine u Francuskoj – u mestu Pisos izmereno je 44,3 stepena, dok je u Bordou temperatura dostigla 42,1 stepen. Premijer Sebastijan Lekorni, uoči krizne sednice vlade posvećene ekstremnim vremenskim uslovima, izjavio je da je od 18. juna zabeleženo 40 smrtnih slučajeva usled utapanja, pri čemu su većina žrtava mlade osobe koje su se kupale u neobezbeđenim
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