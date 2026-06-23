Jokić: Možda nisam zaslužio da budem kapiten, želja mi je da se ponovo nađemo na vrhu

RTS pre 2 sata
Jokić: Možda nisam zaslužio da budem kapiten, želja mi je da se ponovo nađemo na vrhu

Novi kapiten košarkaške reprezentacije Srbije Nikola Jokić izjavio je da nacionalni tim ima veliki motiv da vrati srpsku košarku na mesto koje joj pripada, ističući da oseća i ličnu odgovornost posle neuspeha na prethodnom Evropskom prvenstvu.

Košarkaši Srbije okupili su se u Staroj Pazovi na početku priprema za predstojeće dve kvalifikacione utakmice za naredni Mundobasket, a najveću pažnju izazvao je Jokić, koji će biti deo ekipe u narednom periodu. Jokić će kao kapiten predvoditi Srbiju u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, što će biti novi izazov za člana Denver nagetsa. "Postoji neka moja griža savesti zbog neuspeha koje smo ostvarili na poslednjem takmičenju. Želja mi je da vratimo Srbiju tamo
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