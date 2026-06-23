Mićović: Više nema potrebe za uredbom, cena naftnih derivata neće "eksplodirati"

Vlada Srbije produžila je Uredbu o ograničenju cena derivata nafte u narednih 60 dana. Generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićović rekao je da će u tom periodu argumentovati zašto više nema potrebe za ograničenjem cena. Ako se opet zategne situacija, istog časa vlada može da reaguje, rekao je Mićović, koji ističe da cene derivata ni bez uredbe neće "eksplodirati".

U narednih 60 dana najviša maloprodajna cena za "evro dizel" i "evro premijum BMB 95" biće jednaka prosečnoj veleprodajnoj ceni uvećanoj za dvadeset jedan dinar. Istovremeno cena "evro dizela" namenjenim poljoprivrednicima iznosiće 184 dinara. Generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićović kaže da smo ušli u petu godinu određivanja maksimalne cene, a da bi to trebalo da bude mera koja se donosi za kratkoročno rešavanje nekih pitanja. Ukazuje