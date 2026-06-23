Nakon lutanja, otmice i prihvatilišta, orao Feliks stigao u Srbiju

Više od pola godine nakon što je Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije (DZPPS) objavilo da je Feliks postao žrtva otmice u regionu Bliskog istoka i nakon višemesečne epopeje međunarodnih pregovora, ovaj mladunac orla krstaša, ptice sa nacionalnog grba Srbije, vojnim avionom je vraćen u Srbiju.

Feliks je u Srbiju uspešno doleteo vojnim avionom. Na vojnom aerodromu u Batajnici sačekali su ga predstavnici Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije i Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode koji su ga i prevezli u Prihvatilište za strogo zaštićene i zaštićene divlje vrste u okviru Zoološkog vrta Palić u Subotici, gde će boraviti dok se ne steknu uslovi da ponovo bude pušten na slobodu. Prema informacija koje je DZPPS dobilo od saradnika u Libanu, Feliks je