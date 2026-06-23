Nova runda pregovora Izraela i Libana u Vašingtonu; Iran negira dogovor sa IAEA o inspekciji nuklearnih postrojenja

RTS pre 7 minuta
Nova runda pregovora Izraela i Libana u Vašingtonu; Iran negira dogovor sa IAEA o inspekciji nuklearnih postrojenja

Dok se očekuje početak nove runde pregovora Izraela i Libana u Vašingtonu, mediji javljaju da su dve osobe poginule u izraelskom napadu na jugu Libana. Hezbolah tvrdi da je reč o "očiglednom kršenju" primirja. Istovremeno, izraelski premijer Benjamin Netanjahu poručuje da Izrael mora da se oslobodi vojne zavisnosti od SAD i razvije sopstvene kapacitete za proizvodnju naoružanja.

13:11 Hezbolah osuđuje izraelski napad na jugu Libana Hezbolah je saopštio da su izraelske snage otvorile vatru na civile iz automatskog oružja na jugu Libana, nazivajući smrtonosni napad "očiglednim kršenjem" primirja. Libanska grupa koju podržava Iran osudila je pucnjavu, u kojoj su, kako je navela, ubijene dve osobe, a nekoliko ranjeno u Nabatiji. "Civili su radili na čišćenju puteva i vađenju tela ispod ruševina", navodi se u saopštenju Hezbolaha. Al Jazeera
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