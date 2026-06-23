PSSE: Sprovedeni važni koraci u pravosuđu, izostanak dijaloga vlasti i opozicije

Parlamentarna skupština Saveta Evrope (PSSE) usvojila je rezoluciju o Srbiji, u kojoj je navedeno da su prethodnih godina sprovedeni važni reformski koraci u pravosuđu i istovremeno izražena zabrinutost zbog izostanka dijaloga vlasti i opozicije.

U dokumentu se navodi da bi naredni parlamentarni i predsednički izbori trebalo da budu održani 2027. godine, uz napomenu da mogućnost prevremenih izbora nije isključena. Za rezoluciju je glasalo 89 predstavnika PSSE, 13 je bilo protiv, a četvoro uzdržano. Nacrt rezolucije predstavili su izvestioci Monitoring komiteta PSSE Viktorija Tiblom i Junus Emre, koji su u martu posetili Beograd i razgovarali sa zvaničnicima Vlade, sudske vlasti i tužilaštva, kao i sa