PSSE: Sprovedeni važni koraci u pravosuđu, izostanak dijaloga vlasti i opozicije

RTS pre 3 sata
PSSE: Sprovedeni važni koraci u pravosuđu, izostanak dijaloga vlasti i opozicije

Parlamentarna skupština Saveta Evrope (PSSE) usvojila je rezoluciju o Srbiji, u kojoj je navedeno da su prethodnih godina sprovedeni važni reformski koraci u pravosuđu i istovremeno izražena zabrinutost zbog izostanka dijaloga vlasti i opozicije.

U dokumentu se navodi da bi naredni parlamentarni i predsednički izbori trebalo da budu održani 2027. godine, uz napomenu da mogućnost prevremenih izbora nije isključena. Za rezoluciju je glasalo 89 predstavnika PSSE, 13 je bilo protiv, a četvoro uzdržano. Nacrt rezolucije predstavili su izvestioci Monitoring komiteta PSSE Viktorija Tiblom i Junus Emre, koji su u martu posetili Beograd i razgovarali sa zvaničnicima Vlade, sudske vlasti i tužilaštva, kao i sa
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