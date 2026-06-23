Ronaldo ispisao istoriju fudbala – prvi igrač sa postignutim golom na šest Mundijala

RTS pre 30 minuta
Ronaldo ispisao istoriju fudbala – prvi igrač sa postignutim golom na šest Mundijala

Kapiten fudbalske reprezentacije Portugalije Kristijano Ronaldo upisao se u zlatne stranice svetskog fudbala, pošto je na meču protiv Uzbekistana postao prvi igrač u istoriji koji je postigao gol na šest različitih planetarnih šampionata.

Portugalija i Uzbekistan igraju meč drugog kola grupe K na stadionu u Hjustonu, a Ronaldo je doveo svoj tim u vođstvo već u 6. minutu utakmice. Nakon što u prvom kolu protiv DR Konga (1:1) nije uspeo da se upiše u strelce, legendarni as je protiv azijske selekcije iskoristio već prvu pravu priliku i tako oborio rekord koji je pre ovog Mundijala delio sa Lionelom Mesijem (obojica su prethodno pogađali na pet turnira). Ronaldo je svoj mundijalski golgeterski niz
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