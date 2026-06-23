Skupština završila rad za danas; polemika poslanika vlasti i opozicije o Zakonu o ljudskim ćelijama

Poslanici Skupštine Srbije završili su u 18 časova rad za danas, a vanredno zasedanje biće nastavljeno sutra u 10 časova raspravom po amandmanima na Predlog zakona o presađivanju ljudskih organa. Tokom rasprave po amandmanima na izmene Zakona o ljudskim ćelijama i tkivima, poslanici vlasti i opozicije su se saglasili da je reč o humanom pitanju i da bi trebalo usvojiti zakonsko rešenje kako bi se povećao broj transplantacija i donora, ali su izneli različite ocene o predloženim zakonskim rešenjima.

Skupština završila rad za danas, nastavak zasedanja sutra u 10 sati Poslanici Skupštine Srbije završili su u 18 časova rad za danas, a vanredno zasedanje biće nastavljeno sutra u 10 časova raspravom po amandmanima na Predlog zakona o presađivanju ljudskih organa. Poslanici su završili objedinjenu načelnu raspravu o 32 tačke dnevnog reda, a nakon toga i raspravu po 37 amandmana na set pravosudnih zakona. Na dnevnom redu su Predlog zakona o izmeni Zakona o sudijama,