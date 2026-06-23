Trinaesti dan Mundijala - da li i baksuzan Hrvatskoj, Engleskoj i Portugaliji?

Trinaesti takmičarski dan Mundijala je ujedno i zaključak drugog kola. Fudbaleri Norveške pobedili su Senegal sa 3:2 u grupi I. U grupi K igraju Portugalija i Uzbekistan u Hjustonu. Kolumbija i DR Kongo počinju okršaj od 4.00 u Gvadalahari. Između su zakazane utakmice grupe L - prvo Engleska i Gana (22.00, RTS1), a zatim Hrvatska protiv autsajdera Paname u Torontu od 1 sat posle ponoći.

Portugalija pregazila Uzbekistan, Ronaldo postavio rekord Fudbalska reprezentacija Portugalije ubedljivo je savladala Uzbekistan rezultatom 5:0 u meču drugog kola Svetskog prvenstva. Portugalija je praktično obezbedila plasman u nokaut fazu, ali zbog ostalih utakmica i treće runde u grupi K još uvek nije poznat rasplet. Portugalci trenutno imaju četiri boda i za plasman u narednu rundu sa prve pozicije najverovatnije će im biti potreban trijumf protiv Kolumbije u