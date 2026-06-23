Vašington i Teheran nastavljaju pregovore; SAD ublažavaju sankcije na iransku naftu

Tehnički timovi SAD i Irana nastavljaju razgovore u Švajcarskoj, dok obe strane različito tumače domete dosadašnjih pregovora. Ujedno, Vašington ublažava ograničenja za izvoz iranske nafte, a na libansko-izraelskoj granici primirje se uglavnom poštuje uz pojačane mere kontrole vojnih aktivnosti.

06:14 Kalibaf: Ormuski moreuz se nikada neće vratiti u stanje pre rata Šef iranskog pregovaračkog tima Mohamed Bager Kalibaf poručuje da se Ormuski moreuz nikada neće vratiti u stanje pre rata i da će njime upravljati Islamska Republika Iran, u skladu sa međunarodnim pravom. Tokom povratka sa razgovora u Švajcarskoj, Kalibaf je rekao da je nedavni sporazum između Irana i Sjedinjenih Država fundamentalno promenio situaciju u tom strateškom plovnom putu. "Svi treba