Završena rasprava po amandmanima na izmene seta pravosudnih zakona; poslanici prešli na izmene propisa o ljudskim ćelijama i tkivima

Poslanici Skupštine Srbije završili su raspravu o 37 amandmana na izmene seta pravosudnih zakona, a nakon toga prešli su na raspravu u pojedinostima o izmenama Zakona o ljudskim ćelijama i tkivima.

Završena rasprava po amandmanima na izmene seta pravosudnih zakona Poslanici Skupštine Srbije završili su raspravu o 37 amandmana na izmene seta pravosudnih zakona, a nakon toga prešli su na raspravu u pojedinostima o izmenama Zakona o ljudskim ćelijama i tkivima. Na predloge izmena pet pravosudnih zakona podneto je 37 amandmana, a reč je o Predlogu zakona o izmeni Zakona o sudijama, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu, Predlogu zakona