Garibabadi: Uspešno završeni tehnički pregovori

TEHERAN - Zamenik ministra spoljnih poslova Irana i šef tehničkog pregovaračkog tima Kazem Garibabadi saopštio je danas da su u Švajcarskoj uspešno okončani tehnički razgovori sa Sjedinjenjim Američkim Državama i finalizovani aranžmani za narednu fazu pregovora na visokom nivou.

Garibabadi je nakon završetka razgovora u ponedeljak rekao da su tehničke konsultacije usledile posle sastanka visokog odbora za sprovođenje Memoranduma o razumevanju (MoU), tokom kojih su usaglašeni izvršni mehanizmi za sprovođenje postignutih dogovora, prenosi Press TV. "Na osnovu postignutih dogovora, predstojeći pregovori će se odvijati pod nadzorom visokog odbora, uz učešće predsednika parlamenta, ministra spoljnih poslova Islamske Republike Iran,