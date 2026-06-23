Skupština Srbije nastavlja vanredno zasedanje

BEOGRAD - Poslanici Skupštine Srbije nastaviće danas u 10 časova objedinjenu načelnu raspravu o 32 tačke dnevnog reda vanrednog zasedanja, među kojima su i izmene seta pravosudnih zakona koje je utvrdila Vlada Srbije, a koje su usaglašene sa preporukama Venecijanske komisije.

Reč je o Predlogu zakona o izmeni Zakona o sudijama, Predlogu izmena i dopuna Zakona o javnom tužilaštvu, Predlogu izmena Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, Predlogu zakona o izmenama Zakona o visokom savetu tužilaštva i Predlogu zakona o izmenama Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava. Ministar pravde Nenad Vujić istakao je tokom rasprave da je Venecijanska komisija dala pozitivno