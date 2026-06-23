Teretna vozila na Batrovcima čekaju četiri sata, na putničkim prelazima nema gužvi

BATROVCI - Na putničkim terminalima graničnih prelaza u Srbiji nema zadržavanja vozila, dok teretna vozila na pojedinim prelazima na izlazu iz zemlje čekaju od jednog do četiri sata, prema podacima Uprave granične policije dobijenim jutros u 5.15 časova.

Najduže zadržavanje za teretna motorna vozila je na graničnom prelazu Batrovci, gde se na izlazu iz Srbije čeka četiri sata, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS). Na graničnim prelazima Šid i Bezdan teretna vozila čekaju po dva sata, dok je na prelazu Sremska Rača zadržavanje oko sat vremena, takođe na izlazu iz Srbije. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila. Ni na naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji nema zadržavanja