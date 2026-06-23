Vremeplov: Skadarski vezir Mahmud paše Bušatlija spalio cetinjski manastir

BEOGRAD - Na današnji dan 1785. godine turska vojska skadarskog vezira Mahmud paše Bušatlije prodrla je u Cetinje, gde paša nije poštedeo ni manastir koji je krajem 15. veka sagradio Ivan Crnojević, prema predanju njegov predak. Manastir u kojem se nalazila prva srpska štamparija (prva u južnoslovenskim zemljama takođe), obnovio je 1786. vladika Petar I. U njoj su od 1493. štampane ćirilične knjige, uključujući "Oktoih prvoglasnik".

Danas je utorak, 23. jun, 174. dan 2026. Do kraja godine ima 191 dan. 1501 - Portugalski moreplovac Pedro Kabral vratio se u otadžbinu sa putovanja tokom kojeg je Brazil proglasio posedom Portugalije. 1611 - Engleskog istraživača Henrija Hadsona, koji je prvi ispitao istočne obale Grenlanda i reku Hadson, pobunjena posada njegovog broda "Diskaveri" je sa osmoricom pristalica ostavila u Hadsonovom zalivu, gde su potom svi umrli od gladi i zime. Tokom četiri