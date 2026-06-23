Aleksandar Radić pozvan u Vojnu policiju radi veštačenja računara oduzetih tokom pretresa u Beogradu

Slobodna Evropa pre 1 sat
Aleksandar Radić pozvan u Vojnu policiju radi veštačenja računara oduzetih tokom pretresa u Beogradu

Vojni analitičar Aleksandar Radić izjavio je da je dobio poziv da se u utorak, 23. juna javi u prostorije Vojne policije radi veštačenja računara koje mu je Uprava kriminalističke policije dan ranije oduzela tokom pretresa stana.

Radić je za agenciju Beta rekao da je poziv dobio od "jednog oficira Vojne policije" i dodao da će se odazvati u prisustvu advokata Stefana Ćorde. Policija je u ponedeljak pretresala Radićev stan i kancelariju u okviru istrage koju je Više javno tužilaštvo (VJT) pokrenulo u slučaju upotrebe "zvučnog topa" na antivladinom protestu 15. marta 2025. godine. Nakon pretresa je i saslušan a njegov advokat Stefan Ćorda rekao je da Više javno tužilaštvo nije tražilo pritvor
Otvori na slobodnaevropa.org

Povezane vesti »

"Nema elemenata krivičnog dela": Advokat objašnjava kako je proteklo saslušanje Aleksandra Radića

"Nema elemenata krivičnog dela": Advokat objašnjava kako je proteklo saslušanje Aleksandra Radića

N1 Info pre 12 minuta
Radić kaže da je pozvan u Vojnu policiju radi veštačenja računara oduzetih tokom pretresa

Radić kaže da je pozvan u Vojnu policiju radi veštačenja računara oduzetih tokom pretresa

Cenzolovka pre 33 minuta
Radić kaže da je pozvan u Vojnu policiju radi veštačenja računara oduzetih tokom pretresa

Radić kaže da je pozvan u Vojnu policiju radi veštačenja računara oduzetih tokom pretresa

Insajder pre 1 sat
Ko je Aleksandar Radić, vojni analitičar koji je među prvima govorio o zvučnom topu?

Ko je Aleksandar Radić, vojni analitičar koji je među prvima govorio o zvučnom topu?

Danas pre 47 minuta
Radić: Pozvan sam iz Vojne policije, iza svega stoji VBA i direktor Đuro Jovanić

Radić: Pozvan sam iz Vojne policije, iza svega stoji VBA i direktor Đuro Jovanić

Vreme pre 1 sat
Vučić nastavlja sa represijom i progonom Radića Grbović: Cilj pretresa nije da se nešto pronađe, već da uteraju strah

Vučić nastavlja sa represijom i progonom Radića Grbović: Cilj pretresa nije da se nešto pronađe, već da uteraju strah

Ozon press pre 1 sat
Radić kaže da je pozvan u Vojnu policiju radi veštačenja računara oduzetih tokom pretresa

Radić kaže da je pozvan u Vojnu policiju radi veštačenja računara oduzetih tokom pretresa

N1 Info pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Tužilaštvo

Društvo, najnovije vesti »

Nakon lutanja, otmice i prihvatilišta, orao Feliks stigao u Srbiju

Nakon lutanja, otmice i prihvatilišta, orao Feliks stigao u Srbiju

Mašina pre 42 minuta
DZPPS: Orao Feliks, nakon otmice i prihvatilišta, stigao u Srbiju

DZPPS: Orao Feliks, nakon otmice i prihvatilišta, stigao u Srbiju

Insajder pre 32 minuta
Kad će biti uklonjen "Ćacilend", da Pionirski park bude dostupan svim građanima - Šapić nije hteo da odgovori N1

Kad će biti uklonjen "Ćacilend", da Pionirski park bude dostupan svim građanima - Šapić nije hteo da odgovori N1

N1 Info pre 7 minuta
"Nema elemenata krivičnog dela": Advokat objašnjava kako je proteklo saslušanje Aleksandra Radića

"Nema elemenata krivičnog dela": Advokat objašnjava kako je proteklo saslušanje Aleksandra Radića

N1 Info pre 12 minuta
Paunović: U Srbiji živimo trenutke kada država od naroda pravi dželate, a sebe svrstava u žrtve

Paunović: U Srbiji živimo trenutke kada država od naroda pravi dželate, a sebe svrstava u žrtve

N1 Info pre 12 minuta