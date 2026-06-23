Aleksandar Radić pozvan u Vojnu policiju radi veštačenja računara oduzetih tokom pretresa u Beogradu

Vojni analitičar Aleksandar Radić izjavio je da je dobio poziv da se u utorak, 23. juna javi u prostorije Vojne policije radi veštačenja računara koje mu je Uprava kriminalističke policije dan ranije oduzela tokom pretresa stana.

Radić je za agenciju Beta rekao da je poziv dobio od "jednog oficira Vojne policije" i dodao da će se odazvati u prisustvu advokata Stefana Ćorde. Policija je u ponedeljak pretresala Radićev stan i kancelariju u okviru istrage koju je Više javno tužilaštvo (VJT) pokrenulo u slučaju upotrebe "zvučnog topa" na antivladinom protestu 15. marta 2025. godine. Nakon pretresa je i saslušan a njegov advokat Stefan Ćorda rekao je da Više javno tužilaštvo nije tražilo pritvor