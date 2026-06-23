Pretresi, informativni razgovori i zahvaljivanje Rusiji prate novu istragu o 'zvučnom topu' u Srbiji

Slobodna Evropa pre 25 minuta
Pretresi, informativni razgovori i zahvaljivanje Rusiji prate novu istragu o 'zvučnom topu' u Srbiji

"Umesto da se goni krivac, saslušavaju se žrtve." Ova ocena stiže od Beograđanina Miloša Blanuše, koji se 15. marta 2025. našao u centru još nerasvetljenog događaja "zvučni top", a nakon pokretanja nove istrage.

Novi obrt u slučaju napravilo je Više javno tužilaštvo koje je pokrenulo istragu u junu o tome da li je slučaj stampeda sa ulice u centru Beograda tokom antivladinog protesta bila unapred dogovorena "simulacija". Studentski pokret je odbacio ove navode uz ocenu da je reč o "još jednoj laži i skretanju pažnje sa suštinskog pitanja" o tome šta se dogodilo. Policijske akcije pretresanja stanova i informativni razgovori usledili su u prvim danima istrage. /* =====
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