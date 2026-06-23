Iran: Nije zakazana poseta inspektora UN bombardovanim nuklearnim objektima

Serbian News Media pre 2 sata
Iran: Nije zakazana poseta inspektora UN bombardovanim nuklearnim objektima

Iran je danas saopštio da nije zakazana poseta inspektora Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) iranskim nuklearnim objektima koje su ranije bombardovale snage Sjedinjenih Američkih Država (SAD).

Izjava portparola iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmaila Bageija, koju je dao novinarima u Teheranu, u suprotnosti je sa izjavom potpredsednika SAD Džej Di Vensa (JD Vance). Potpredsednik SAD je rekao da je na pregovorima u Švajcarskoj postignut dogovor da IAEA poseti iranske objekte. Na pitanje o kupovini američkih poljoprivrednih proizvoda od strane Irana, Bagaei je rekao da će Iran odlučiti o tome šta će uvoziti na osnovu „cena i kvaliteta“, bez
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