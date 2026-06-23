Koalicija za slobodu medija: Pozivanje urednika Bete u UKP je težak pritisak na novinare

Serbian News Media pre 5 sati
Koalicija za slobodu medija: Pozivanje urednika Bete u UKP je težak pritisak na novinare

„Posebno zabrinjava to što je policija prema Kostiću najpre bila neprijatna, uz poruke koje je razumeo kao zastrašivanje i upozorenje da bi, ukoliko nastavi da izveštava, i sam mogao biti osumnjičen za krivično delo.

Takvo postupanje predstavlja nedopustiv pritisak na novinare koji izveštavaju sa događaja od javnog značaja“, saopštila je koalicija. Dodali su da prisustvo novinara na licu mesta, postavljanje pitanja i izveštavanje ne smeju biti tretirani kao sumnjiva aktivnost, niti povod za zastrašivanje, privođenje, saslušavanje ili oduzimanje opreme. „Ovaj slučaj se uklapa u sve češću praksu pritisaka na novinare koji izveštavaju o postupanju institucija, protestima,
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