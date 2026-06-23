Kozarev se sastao u Panama Sitiju sa generalnom sekretarkom Asocijacija karipskih država

Serbian News Media pre 1 sat
Kozarev se sastao u Panama Sitiju sa generalnom sekretarkom Asocijacija karipskih država

Sastanak je bio na marginama redovnih godišnjih skupova koje u prestonici centralnoameričke zemlje koja leži sa obe strane istoimenog kanala ove nedelje održavaju Asocijacije karipskih država i Organizacija američkih država, što ujedno predstavlja centralni politički skup zapadne hemisfere uz prisustvo čitave Amerike.

Kozarev je čestitao Espinozi na uspešnom događaju, odajući njoj i organizaciji koju vodi priznanje za efikasan rad na razvoju, promociji i povezivanju karipskih zemalja sa drugim delovima sveta. Espinoza je zahvalila na zapaženom učešću delegacije Srbije, posebno pohvalivši izlaganje ministra spoljnih poslova Marka Đurića kojim je okupljenima predstavljena dugoročna državotvorna vizija predsednika Aleksandra Vučića i ponovljen poziv za učešće na Ekspu 2027, piše u
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