UŽIVO: FIFA izbacila komentatora zbog kritikovanja sudije

Kristijano Ronaldo traži iskupljenje, Hari Kejn bi da nastavi gde je stao, Luka Modrić i Hrvatska igraju presudan meč, a DR Kongo će protiv Kolumbije probati da napravi još jednu senzaciju.

Na pravom ste mestu. U blogu Sport kluba, osim vesti i izjava, pronađite i najbolje fotografije, šale sa društvenih mreža i sve ono što Mundijal čini koloritnim. Naš Stefan Davidović, kao i svakog dana, napisao je za vas detaljnije – večeras na Mundijalu. Sad skrolujte nadole i ne propustite baš ništa, zabavićemo se lepo zajedno. Ovako se slavio Mesijev rekord: XIII DAN MUNDIJALA, UŽIVO: 20:59 Tramp i Infantino predaću pehar šampiolnu Predsednik FIFA Đani Infantino