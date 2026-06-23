Neverovatna avantura srpskog orla krstaša: Nakon lutanja i otmice - Feliks stigao u Srbiju

Sputnik pre 1 sat
Neverovatna avantura srpskog orla krstaša: Nakon lutanja i otmice - Feliks stigao u Srbiju

Više od pola godine nakon što je Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije (DZPPS) objavilo da je Feliks postao žrtva otmice u regionu Bliskog istoka i nakon višemesečne epopeje međunarodnih pregovora, ovaj mladunac orla krstaša, ptice sa nacionalnog grba Srbije, vojnim avionom je vraćen u Srbiju.

Feliks je u Srbiju uspešno doleteo vojnim avionom. Na vojnom aerodromu u Batajnici sačekali su ga predstavnici Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije i Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, koji su ga i prevezli u Prihvatilište za strogo zaštićene i zaštićene divlje vrste u okviru Zoološkog vrta Palić u Subotici, gde će boraviti dok se ne steknu uslovi da ponovo bude pušten na slobodu. Prema informacijama koje je DZPPS dobilo od saradnika u Libanu,
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Nakon lutanja, otmice i prihvatilišta, orao Feliks vraćen u Srbiju

Nakon lutanja, otmice i prihvatilišta, orao Feliks vraćen u Srbiju

Newsmax Balkans pre 13 minuta
DZPPS: Orao Feliks, nakon otmice i prihvatilišta, stigao u Srbiju

DZPPS: Orao Feliks, nakon otmice i prihvatilišta, stigao u Srbiju

Insajder pre 1 sat
Avantura orla Feliksa: Krijumčari tražili otkup, a on se uz pomoć vojske vratio iz Libana u Srbiju

Avantura orla Feliksa: Krijumčari tražili otkup, a on se uz pomoć vojske vratio iz Libana u Srbiju

BBC News pre 33 minuta
Simbol srpskog neba ponovo u Srbiji! Posle šest meseci i hiljada kilometara puta Feliks stigao kući

Simbol srpskog neba ponovo u Srbiji! Posle šest meseci i hiljada kilometara puta Feliks stigao kući

Dnevnik pre 1 sat
Nakon lutanja, otmice i prihvatilišta, orao Feliks stigao u Srbiju

Nakon lutanja, otmice i prihvatilišta, orao Feliks stigao u Srbiju

RTS pre 1 sat
Nakon lutanja, otmice i prihvatilišta, orao Feliks stigao u Srbiju

Nakon lutanja, otmice i prihvatilišta, orao Feliks stigao u Srbiju

RTV pre 2 sata
Neverovatna sudbina orla Feliksa: Preživeo otmicu i šverc na Bliskom Istoku pa vojnim avionom vraćen u Srbiju: "Ima odličan…

Neverovatna sudbina orla Feliksa: Preživeo otmicu i šverc na Bliskom Istoku pa vojnim avionom vraćen u Srbiju: "Ima odličan apetit" (video)"

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

SuboticaLibanBliski IstokBatajnicaAerodromzoološki vrtdruštvo

Društvo, najnovije vesti »

Podignuta optužnica protiv dvoje stranih državljana zbog pokušaja ubistva Aleksandra Nešovića Baje

Podignuta optužnica protiv dvoje stranih državljana zbog pokušaja ubistva Aleksandra Nešovića Baje

Danas pre 3 minuta
Evropski rulet na ivici ambisa: Autorski tekst ambasadora u penziji

Evropski rulet na ivici ambisa: Autorski tekst ambasadora u penziji

Danas pre 13 minuta
Punjene paprike, recept za klasik kojem se uvek vraćamo: Kako da ih spremite najbrže i koliko mogu da stoje

Punjene paprike, recept za klasik kojem se uvek vraćamo: Kako da ih spremite najbrže i koliko mogu da stoje

Danas pre 13 minuta
Nevreme pogodilo Kraljevo, poplavljeni pogoni fabrike "Radijator Inžinjering"

Nevreme pogodilo Kraljevo, poplavljeni pogoni fabrike "Radijator Inžinjering"

Insajder pre 3 minuta
Advokat: Vojna policija nezakonito preuzela dokaze iz pretresa stana Aleksandra Radića

Advokat: Vojna policija nezakonito preuzela dokaze iz pretresa stana Aleksandra Radića

N1 Info pre 18 minuta