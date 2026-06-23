Šapić: Raspisana nabavka za remont 29 tramvaja - radovi na novom mostu ne kasne

Sputnik pre 4 sati
Šapić: Raspisana nabavka za remont 29 tramvaja - radovi na novom mostu ne kasne

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić izjavio je danas da je raspisana nabavka za potpuni remont 29 "španskih" tramvaja i da će remont biti završen u naredne nešto više od dve godine, ističući da Grad ne odustaje od nabavke novih 80 do 100 tramvaja .

Šapić je na konferenciji za medije rekao da remont podrazumeva zadržavanje postojeće osovine i zamenu celokupnog enterijera. "Nakon remonta, ovi tramvaji će izgledati identično kao novi modeli koji su kupljeni pre par meseci", istakao je on. Govoreći o radovima na Novom srpskom mostu, naveo je da radovi napreduju i da nema kašnjenja. Dodao je da će krajem godine predložiti da novi most preko Save i zvanično ponese ime Novi srpski most. Osvrćući se na
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