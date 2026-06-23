Devojka bacila dres Lionela Mesija na poznatog jutjubera: Spid obožava Ronalda, evo kako je reagovao

Jutjuber Spid je jedna od najvećih atrakcija na tribinama Svetskog prvenstva, a kao veliki navijač i ljubitelj Kristijana Ronalda, bilo ga je veoma interesantno videti na meču Argentine i Austrije gde je Lionel Mesi sa dva gola odlučio meč.

Navijači Gaučosa su imali način da ga isprovociraju. Spid je od samog početka delovanja na socijalnim mrežama ukazivao da je veliki fan Ronalda, a poznato je da su Portugalac i Mesi konstantno u priči za najboljeg svih vremena. Na njegovu žalost, Leo je sa nova dva pogotka završio posao sa Austrijom, pa je već stigao do pet golova na ovom prvenstvu sveta. Navijačica jedna je videla da je Jutjuber prilično razočaran sa razvojem situacije, pa mu je izložila dres