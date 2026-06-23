Lionel Mesi ispisao istoriju, pa prišao albanskom novinaru koji je provocirao Srbe, evo šta je uradio

Argentina je bila bolja i od Austrije, ili bolje da kažemo Lionel Mesi je uspeo da sruši evropsku selekciju, pa će južnoamerička u nokaut fazi nastaviti odbranu titule, a prethodno zatvoriti grupu protiv Jordana.

Dva gola najvećeg ikada na Mundijalu dovoljna su da sa 18 iza sebe ostavi Miroslava Klosea i obori rekord po broju pogodaka jednog igrača u istoriji. Neverovatno. Imao je Mesi nakon duela različite susrete, a jedan od onih koji su ga sačekali sa strane bio je čovek kog je UEFA proterala sa poslednjeg Evropskog prvenstva. U pitanju je novinar sa tzv. Kosova, Arlind Sadiku. On je 2024. u Gelzenkirhenu provocirao srpske navijače na utakmici protiv Engleske pokazujući