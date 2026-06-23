Ovo je jedna od najgorih grešaka u istoriji SP, Embape dao novi gol i nastavio poteru za Mesijem

Telegraf pre 3 sata  |  Telegraf.rs
Ovo je jedna od najgorih grešaka u istoriji SP, Embape dao novi gol i nastavio poteru za Mesijem

Fudbaleri Francuske upisuju i drugu pobedu od početka Svetskog prvenstva, i to posle programa dugog četiri sata u Filadelfiji.

Irak je preslab za njih, pa ni pauza nije pomogla azijskom timu. Kilijan Embape je na početku duela postigao 15, a nakon pauze usled velikog nevremena, u 54. minutu, dočekao je nestvarnu grešku Iračana i postigao i svoj 16, čime se izjednačio sa Miroslavom Kloseom na večnoj listi i drugom mestu. Defanzivac Iraka je izvodio prekid, hteo da uposli golmana, ali je to uradio na loš način, čuvar mreže to nije očekivao. Usledio je pas do Usmana Dembelea u kaznenom
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