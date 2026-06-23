Spremite se, stižu nepogode! Ovaj deo Srbije očekuju strašne padavine, a evo kakvo će biti u Beogradu

Telegraf pre 33 minuta  |  Telegraf.rs
Spremite se, stižu nepogode! Ovaj deo Srbije očekuju strašne padavine, a evo kakvo će biti u Beogradu

Nevreme je već stiglo u našu zemlju, a kako smo već pisali, snažan pljusak je pogodio Kraljevo.

Prema najnovijoj objavi RHMZ, u ostatku ovog dana biće promenljivo oblačno, toplo i nestabilno mestimično sa pljuskovima i grmljavinom, koјi će lokalno biti izraženiјi uz kratkotraјnu poјavu grada i to sa većom verovatnoćom u centralnoј, istočnoј i јugoistočnoј Srbiјi. Suvo vreme zadržaće se u Bačkoј, Sremu i na јugu Banata. Na područјu Beograda takođe promenljivo, toplo i nestabilno, na širem područјu grada sa kratkotraјnom kišom ili pljuskoma sa grmljavinom.
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