Jedan od junaka dosadašnjeg Svetskog prvenstva u fudbalu je Eloj Rum, golman Kurasaa, debitanta na velikoj smorti, koji je osvojio i prvi bo na meču protiv Ekvadora u drugom kolu grupe E.

Eloj Rum, poznat je u našoj zavnosti kao "srpski zet" zbog veze sa srpskom influenserkom Zoranom Jovanović - Zorannah, koja ga bodri na Mundijalu i navija sa tribina. Rum je u prvom kolu primio sedam golova od Nemačke, ali je u drugom imao istorijsku partiju sa petnaest odbrana i postao drugi najbolji golman ikada na Mundijalu po ovom parametru, čime je doneo istorijski bod svom timu i šansu da u poslednjem kolu protiv Obale Slonovače izbori plasman u nokaut fazu.