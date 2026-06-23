Glavobolja za Alimpijevića! Jedan igrač otkazao selektoru Srbije!

Večernje novosti pre 1 sat
Glavobolja za Alimpijevića! Jedan igrač otkazao selektoru Srbije!

Pred kvalifikacione utakmice za Svetsko prvenstvo protiv Švajcarske i BiH, u sastavu neće biti ovog košarkaša.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages Košarkaš Crvene zvezde Stefan Miljenović će propustiti predstojeće obaveze sa reprezentacijom Srbije! Iako se pojavio na okupljanu, trenutno nije u stanju da pomogne selekciji Srbije i preskočiće predstojeći FIBA prozor. Miljenović se pozdravio sa saigračima i napustio je reprezentativni kamp. Bio je jedan od važnijih igrača u prethodnim reprezentativnim akcijama. Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages Orlovi pred sobom imaju važne
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