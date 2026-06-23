Haland odveo Norvešku dalje: Neverovatna utakmica protiv Senegala

Večernje novosti pre 1 sat
Haland odveo Norvešku dalje: Neverovatna utakmica protiv Senegala

FUDBALERI Norveške savladali su Senegal na Svetskom prvenstvu. Rezultat meča bio je 3:2 za "vikinge.

FOTO: Tanjug/ AP Photo/Seth Wenig Norvežani, predvođeni Erlingom Halandom uspeli su da savladaju rivala, a dosta više se očekivalo od afričke selekcije nego što su u prvom poluvremenu prikazali. Nekoliko vrhunskih prilika imali su "vikinzi", ali su tek u 43. minutu došli do vođstva. Markus Holmgren Pedersen, koji je u 13. minutu ušao zbog povrede Julijana Rjersona zatresao je mrežu u 43. minutu nakon katastrofalne greške Kulibalija. Ono što Senegalce može da brine
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