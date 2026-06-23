Prenos, Norveška - Senegal: Au, šta radi Erling Haland...

Nema dileme da se jedan od najzanimljivijih mečeva drugog kola igra između Norveške i Senegala u okviru Grupe I. Prenos uživo gledajte na portalu "Novosti".

FOTO: Tanjug/ AP Photo/Seth Wenig NORVEŠKA - SENEGAL (drugo poluvreme u toku) 2:1 (1:0) (Pedersen 43', Haland 48' - Sar 53') 62' Da stvar bude još gora po Afrikance povredio se golman Senegala Eduar Mendi, a Mori Diau je ušao u igru. 58' GOL, NORVEŠKA! Konfuzija u redovima senegalske odbrane, Kulibali opet nije bio načisto šta želi, a to kažnjava još jednom Erling Haland. 53' GOL, SENEGAL! Ismaila Sar postigao je 20. gol u dresu Senegala. Sjajan posao odradio je