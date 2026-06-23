Prenos, Norveška - Senegal: Haland protiv jake afričke sile

Večernje novosti pre 24 minuta
Prenos, Norveška - Senegal: Haland protiv jake afričke sile

Nema dileme da se jedan od najzanimljivijih mečeva drugog kola igra između Norveške i Senegala u okviru Grupe I. Prenos uživo gledajte na portalu "Novosti".

FOTO: Tanjug/ AP Photo/Seth Wenig NORVEŠKA - SENEGAL (prvo poluvreme u toku) 0:0 18' Krenuo je Erling Blaut Haland stopama svog oca Alf-Ingea Halanda. Obojica su u svojim karijerama odigrala meč za Norvešku upravo u Nju Džerziju. Erling Haaland follows in his father's footsteps and features in a #FIFAWorldCup game in New York New Jersey 🤝 pic.twitter.com/8u1OLPz7fx — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 23, 2026 11' Nakon neopreznosti Kulibalija umalo je u
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