Rubio: Pregovori o Libanu biće odvojeni od dogovora sa Iranom

Večernje novosti pre 3 sata
Rubio: Pregovori o Libanu biće odvojeni od dogovora sa Iranom

AMERIČKI državni sekretar Marko Rubio istakao je da će pregovori i održavanje prekida vatre u Libanu biti odvojeni od bilo kakvog dogovora sa Iranom.

Foto: Tanjug/AP/Johan Nilsson “Taj proces je odvojen. Odvojen je jer je Liban suverena zemlja. Razgovaraćemo i direktno ćemo sarađivati sa libanskom vladom“, rekao je Rubio. “Postoji iransko pitanje u vezi sa Libanom, a to je njihova podrška i sponzorstvo Hezbolaha. I zato će se taj faktor razmatrati u okviru naših razgovora sa Irancima. Ali što se tiče budućnosti Libana, ona pripada libanskom narodu kroz njihovu suverenu, izabranu vladu. I sa njima ćemo
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