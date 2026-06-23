Rubio: Pregovori o Libanu biće odvojeni od dogovora sa Iranom

AMERIČKI državni sekretar Marko Rubio istakao je da će pregovori i održavanje prekida vatre u Libanu biti odvojeni od bilo kakvog dogovora sa Iranom.

Foto: Tanjug/AP/Johan Nilsson “Taj proces je odvojen. Odvojen je jer je Liban suverena zemlja. Razgovaraćemo i direktno ćemo sarađivati sa libanskom vladom“, rekao je Rubio. “Postoji iransko pitanje u vezi sa Libanom, a to je njihova podrška i sponzorstvo Hezbolaha. I zato će se taj faktor razmatrati u okviru naših razgovora sa Irancima. Ali što se tiče budućnosti Libana, ona pripada libanskom narodu kroz njihovu suverenu, izabranu vladu. I sa njima ćemo