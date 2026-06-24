Novi Audi A6 allroad quattro - prve informacije (VIDEO)

Peta generacija modela Audi Audi A6 allroad quattro bazirana je na modelu Audi A6 Avant i karakterišu ga plastične obloge na karoseriji i nešto viši klirens...

Audi nastavlja tradiciju svojih kultnih "terenskih karavana" i predstavlja nam novu generaciju modela Audi A6 allroad quattro. Automobil je namenjen onim koji žele nešto više od automobila, ali u isto vreme, ne žele visok i težak SUV. Pred nama je elegantni karavan, koji je u isto vreme elegantan, ali i robustan za puteve koji nisu asfaltirani. Audi A6 se izborio za svoje mesto u ponudi ovog nemačkog proizvođača. Posle sedana, stigao je i karavan, a upravo je Avant