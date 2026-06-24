"VAR je otišao na kafu" - selektor Gane grmi posle meča sa Engleskom VIDEO

B92 pre 7 minuta
"VAR je otišao na kafu" - selektor Gane grmi posle meča sa Engleskom VIDEO

Selektor Gane Karlos Keiroš nije krio nezadovoljstvo nakon remija bez golova protiv Engleske na Svetskom prvenstvu, poručivši da je njegov tim oštećen za čist penal i isključenje protivnika.

Iako je Engleska dominirala posedovanjem lopte i imala čak 79 odsto vremena loptu u svojim nogama, reprezentacija Gane uspešno je odolevala pritisku i stigla do važnog boda u grupi L. Međutim, Keiroš smatra da je njegov tim zaslužio više. "Nisam siguran da VAR još uvek radi na ovom Svetskom prvenstvu. Da li je uopšte uključen? Imam ozbiljne sumnje jer Gani nije dosuđen čist penal protiv Engleske", rekao je iskusni stručnjak na konferenciji za medije. Posebno je bio
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