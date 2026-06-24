Desetine brodova prolaze kroz Ormuski moreuz posle američko-iranskog dogovora

BBC News pre 1 sat | Tomas Kopeland; Šruti Menon;

BBC

Najmanje 172 broda prošla su kroz Ormuski morez otkako su SAD i Iran potpisali dogovor sa ciljem okončanja rata, od toga samo u subotu 42 broda, prema novim podacima pomorske obaveštajne firme Kpler.

Broj brodova koji je prošao posle 18. juna, dan pošto je dogovor potpisan, i dalje je značajno ispod proseka od pre sukoba od nekih 138 prolazaka dnevno.

Podaci praćenja brodova koje je analizirao BBC Verifaj pokazuju da je više od 200 tankera čekalo u moreuzu u utorak, sa najmanje deset brodova koji su se kretali ka zapadu u Zaliv.

Cena barela sirove nafte Brent, referentna za svet, pala je na najniži nivo otkako je otpočeo rat.

Mnogi od naftnih tankera koji su prošli kroz moreuz poslednjih dana povezani su sa Iranom posle ukidanja američke pomorske blokade u sklopu dogovora.

Najmanje 30 tankera isplovilo je iz Zaliva natovareno iranskom naftom i petrohemijskim proizvodima otkako je postignut dogovor, podaci su koje je iznela Džemajmi Šeli, viša analitičarka pri kampanji i posmatračkoj grupi Ujedinjeni protiv nuklearnog Irana.

Američko Ministarstvo finansija takođe je popustilo višedecenijske sankcije izdavši dozvolu za prodaju iranske sirove nafte, petrohemije i drugih naftnih proizvoda do 21. avgusta.

U ponedeljak je najmanje pet tankera, prethodno pod američkim sankcijama zbog veza sa Iranom, prošlo kroz moreuz, pokazuju podaci praćenja brodova, noseći i do četiri miliona barela nafte.

„Ipak, došlo je do povećanja i 'normalne' trgovine“, kaže Martin Keli iz firme za krizni menadžment grupe za rizik EOS.

Četiri tankera sa tečnim prirodnim gasom viđena su u ponedeljak na platformama za praćenje brodova kako prolaze kroz moreuz do katarske luke Ras Lafan, a najmanje tri tankera i tri teretna broda isplovila su iz Zaliva u utorak.

Svi ovi prolasci išli su duž severne rute kroz iranske vode, koju je odobrio Iran, umesto preko južne rute blizu obale Omana koju preporučuje Amerika.

Prema podacima praćenja brodova, više od 250 tankera i 440 teretnih brodova i dalje se nalazi unutar Zaliva, na osnovu poslednjih prijavljenih položaja.

Više od 80 odsto tankera miruju ili su ukotvljeni, a otprilike svaki šesti deluje kao da nosi nekakav tovar.

Uprkos tome što su SAD i njeni zalivski saveznici iznova odbijali pokušaje Irana da preuzme kontrolu nad moreuzom tokom sukoba, dogovor potpisan prošle nedelje obavezao je Iran da „uloži najveći mogući napor za bezbedan prolazak trgovačkih brodova bez naknade na 60 dana“.

Prema dogovoru, Iran će takođe sarađivati sa Omanom da bi „definisao buduću upravu i pomorske usluge“ moreuza.

Iranska Uprava moreuza Persijskog zaliva (PGSA) u petak je objavila uslove prolaska kroz moreuz.

„Nijednom brodu nije dozvoljen prolazak kroz Ormuski moreuz bez važeće dozvole koju izdaje PGSA“, saopštila je uprava.

PGSA se nalazi pod američkim sankcijama i Keli kaže da bi to moglo da odvrati neke vlasnike brodova od traženja iranskih dozvola.

Bilo je i oprečnih signala od iranskih zvaničnika o statusu moreuza.

Iranska Islamska revolucionarna garda (IRGC) saopštila je u subotu da je moreuz zatvoren kao odgovor na izraelske napade na Liban, ali neki saobraćaj je ipak nastavljen.

Potom je u utorak teheranski ambasador u Ujedinjenim nacijama u Ženevi ponovio da je moreuz otvoren, dok je vojni izvor rekao iranskoj novinskoj agenciji da će broj dnevnih prolazaka biti ograničen.

Zabrinutost zbog morskih mina na međunarodno priznatim rutama u sredini moreuza takođe su odigrali ulogu u sprečavanju da se brodski saobraćaj vrati na nivoe od pre rata.

Združeni pomorski informacioni centar (JMIC), multinacionalna grupa koja obuhvata SAD, upozorila je brodove da izbegavaju ovaj centralni deo moreuza „zbog postojanja mina“.

Do sada je JMIC izdao upozorenja i koordinate za dve mine i rekao da su „operacije čišćenja aktivnih mina u toku".

JMIC je preporučio brodovima da koriste užu južnu rutu kroz moreuz, bližu obali Omana, za koju kaže da u njoj „potvrđeno“ nema mina.

„Videli smo krajem prošle nedelje tankere kako prolaze duž južnog koridora, a onda kad je Iran proglasio moreuz ponovo zatvorenim u subotu 20. juna, stalo je sa prolascima“, kaže Šeli.

„Do izvesne mere su tankeri nastavili da prolaze danas, ali samo vrlo oskudno“, dodala je ona.

Najmanje četiri tankera prošla su kroz moreuz južnom rutom u utorak, pokazuju podaci praćenja, među njima i brod pod norveškom zastavom koji plovi za Singapur i brod pod liberijskom zastavom koji plovi za Tajvan.

Dodatno izveštavanje: Gončeh Habibiazad, BBC na persijskom

BBC

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(BBC News, 06.24.2026)