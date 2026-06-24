Trka za zlatnu kopačku: Ko će biti najbolji strelac Mundijala

BBC News pre 1 sat | Endi Krajer - BBC Sport

Getty Images Kilijan Mbape (4), Lionel Mesi (5) i Erling Haland (4) već su postigli ukupno 13 golova na Svetskom prvenstvu

Trka za titulu najboljeg strelca Svetskog prvenstva u fudbalu već posle dva kola postala je nešto što ćemo verovatno da pamtimo godinama.

Lionel Mesi vodi sa pet golova iz dve utakmice.

Kilijan Mbape i Erling Haland su drugi na listi sa po četiri gola.

Ovo je tek drugi put u istoriji Mundijala da su trojica igrača dala četiri ili više golova posle samo dve utakmice - i prvi put posle 1954. godine.

Bilo je to još nekoliko izuzetnih sati postizanja golova za neke od najboljih napadača u istoriji fudbala.

Mesi je bio prvi - oborivši rekord po broju golova na Svetskom prvenstvu sa dva pogotka za Argentinu protiv Austrije.

Mbape mu je odgovorio istom merom sa dva gola za pobedu Francuske u utakmici protiv Iraka odloženoj zbog lošeg vremena tokom njegovog 100. nastupa za reprezentaciju.

A onda je vrlo brzo došao na red i Haland, davši gol dvaput kad je Norveška porazila Senegal da bi se kvalifikovala za poslednjih 32.

Nije loš početak za njegovu karijeru na Svetskim prvenstvima.

Sve što neko može da uradi, neko drugi može bolje.

Sve je jači osećaj da prisustvujemo nečem posebnom dok najbolji na svetu postavljaju nove rekorde na najvećoj sportskoj sceni.

Francuski fudbalski ekspert Žilijen Loran rekao je za BBC Sport: „Velike zvezde stalno žele loptu.

„Mislim da je suština da oni ne jure samo Zlatnu kopačku, već šačica njih juri i najveće rekorde svih vremena.“

Rekordi oboreni na 'dan superzvezda'

Ovaj turnir je započeo tako što je nemački reprezentativac Miroslav Klose bio na vrhu liste najboljih golgetera svih vremena na Svetskim prvenstvima sa 16 golova.

Posle dva kola takmičenja po grupama, 38-godišnji Mesi sada vodi sa 18 golova na 28 odigranih utakmica na Svetskim prvenstvima, postigavši na ovogodišnjem turniru svih pet dosadašnih pogodaka za Argentinu.

Ali Mbape nije daleko iza njega.

Francuz se izjednačio sa Kloseom, postigavši 16 golova na jednakom broju utakmica i sigurno je bacio oko na mogućnost da postane prvi napadač koji je osvojio više Zlatnih kopački - baš kao i Englez Hari Kejn - zasenivši Mesijev zbir.

„Mislili smo da bi ovo opet mogao da bude šou Kiliana Mbapea zbog neverovatnog rekorda koji juri, a sada je u rukama Lionela Mesija“, rekao je Loran.

REUTERS/Claudia Greco Kilijan Mbape postigao je dva gola protiv Iraka u drugom kolu

A koliko će vremena proći pre nego što budemo počeli da pričamo o Halandu, golgeterskom fenomenu Mančester Sitija koji je i sam bacio oko na rekord?

To se neće desiti do kraja ovog turnira, ali ako bude održao ovaj tempo, biće u konkurenciji za njega u budućnosti.

Ovaj 25-godišnjak je tek šesti igrač koji je postigao više golova na svakoj od sopstvene prve dve utakmice na Mundijalu - i ima izuzetan učinak od 59 golova na 52 meča u dresu Norveške.

„Što se tiče prirodnog fudbalskog talenta, Mesi je u vrhu, sa Kilijanom Mbapeom verovatno na drugom mestu“, smatra Ali Mekoist, bivši napadač Škotske.

Ali kad je ispred gola, praktično nema boljeg od Halanda.

„Nemoguće je uporediti ove igrače. Hari Kejn je bolji fudbaler celokupno gledano od Halanda.

„Ali kad je u pitanju slanje lopte u mrežu, Haland je verovatno najbolji.

„Kejn je u malom je zaostatku“, kazao je za ITV.

Bivši engleska igračica veznog reda Karen Karni dodala je na ITV-u:

„Bio je to dan superzvezda. Mesi je zasenio sve, ali kakav je to samo nastup bio Mbapea i Halanda.“

'Neizbežni'

JEFFREY MCWHORTER/EPA/Shutterstock Lionel Mesi proslavlja pogodak protiv Austrije, njegov peti na Mundijalu

Najstrašniji napadači u fudbalu su obarali rekorde od prvog dana.

To što Mesi sada vodi na spisku najboljih na Mundijalu svih vremena našlo je mesto u velikom broju novinskih naslova i to s pravom.

Ali on nije jedini koji je postavljao nove rekorde na ovom turniru.

Mbape je sada u vrhu francuske liste golgetera, Haland je vodeći norveški golgeter na Svetskim prvenstvima - posle samo dve utakmice - dok je Kejn izjednačio rekord Garija Linkera za Englesku na Svetskim prvenstvima.

A svaki od njih će baciti oko na rekord Francuza Žista Fontena iz 1958. godine od 13 postignutih golova na jednom turniru.

Samo su trojix igrača - Fonten, Gerd Miler za Nemačku 1970. godine i Mađar Šandor Kočiš 1954. godine - postigla dvocifreni broj golova na jednom Mundijalu.

Ne bi bilo iznenađenje ako bi ta prestižna lista bila proširena do kraja ovog turnira.

Deluje da je novi format od 48 timova svakako povećao potencijal za postizanje golova.

Pošto sada ima više timova koji su slabije plasirani na FIFA rang listi, a plasirali su se na Mundijal, najbolji napadači na svetu su dobiliu više prilika.

Pobednici Svetskog prvenstva takođe će morati da odigraju jednu rundu više nego ikad pre i to dodatno povećava šansu za golove.

Bivši francuski odbrambeni igrač Gael Kliši rekao je za BBC Sport: „Kilijan Mbape je deo generacije koja poseduje taj neustrašivi faktor.

„Sećam se kad sam ja počinjao, morali ste da odate poštu starijoj generaciji na ulasku, i niste se trudili da im 'uvalite kosku'.

„Ova generacija, oni imaju poštovanje, ali na drugačiji način. Ne govore o godinama, govore o učinku.“

Vratimo se, dakle, tom „malom" pitanju trke za Zlatnu kopačku.

„To nije nešto o čemu razmišljam u ovom trenutku“, izjavio je Mbape.

„Leo uvek daje golove. Uvek ih je davao i uvek će ih davati.“

„Ako počnem da motrim na njega, osećaću se kao da moram da radim još više, tako da ne pratim šta on radi.

„Razmišljam samo o tome kako da pomognem sopstvenom timu - pomažući timu, davaću golove i približiću se tom nivou.“

Norveški selektor Stale Solbaken se, očekivano, zauzeo za Halanda.

„On je najbolji napadač - ne igra za Francusku ili Argentinu, daje golove za Norvešku. Do sada je dao četiri gola na najvećoj sceni“, kaže on.

„Lakše je osvojiti Zlatnu kopačku kad igrate za Francusku ili Argentinu, ali pokušaćemo da omogućimo Erlingu da igra što više, da mu pomognemo na sledećim utakmicama.

„On je u elementu i veoma sam srećan zbog njega zato što može da daje golove na najvećoj sceni.“

REUTERS/Mike Segar Erling Haland proslavio je plasman u drugu fazu sa saigračima i navijačima Norveške

Američki napadač Folarin Balogun je i sam za početak ostvario pristojan učinak na turniru, sa dva gola na njegove prve dve utakmice.

Ali on je možda najbolje dočarao suštinu kad se našalio:

„Mislim da je to izluđujuće. Gledati igrače kao što su Mesi, Mbape, Haland - oni su tako neizbežni. Mislim da postižu gol po utakmici, nekad i više.

„Za mene se radi o tome samo da pokušam da dostignem taj nivo - da i ja postanem neizbežan.“

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(BBC News, 06.24.2026)