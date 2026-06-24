Advokatska komora Beograda: VJT i tužilac Marković krše pretpostavku nevinosti u slučaju zvučni top
Upravni odbor Advokatske komore Beograda kritikovao je Više javno tužilaštvo (VJT) u Beogradu i javnog tužioca Miodraga Markovića zbog "grubog ugrožavanja pretpostavke nevinosti i osnovnih procesnih prava građana" u vezi sa slučajem navodne simulacije upotrebe zvučnog topa tokom studentskog skupa u martu prošle godine.
Komora je u saopštenju ocenila da je Marković tokom gostovanja na Radio-televiziji Srbije iznosio stavove koji ozbiljno dovode u pitanje samostalnost i nepristrasnost javnog tužilaštva.
"Posebno zabrinjava činjenica da Više javno tužilaštvo u Beogradu svojim saopštenjima i javnim nastupima sve otvorenije ulazi u političku sferu, vodeći polemike sa opozicionim političarima i drugim društvenim akterima", tvrdi Advokatska komora.
Dodaje se da takvo postupanje ostavlja utisak da se javnotužilačka funkcija stavlja u službu interesa vlasti te da se na taj način narušava poverenje građana u pravosuđe i ugrožava načelo jednakosti svih pred zakonom.
Ta organizacija ocenila je da su zabrinjavajući i slučajevi neselektivne i neosnovane primene mera procesne prinude, kao i pozivanje novinara i drugih medijskih radnika na informativne razgovore povodom njihovog profesionalnog rada.
Advokatska komora Beograda upozorila je da postupanja nosilaca pravosudnih i drugih javnih funkcija kojima se ugrožavaju Ustavom garantovana prava i slobode građana, uključujući i eventualne zloupotrebe službenog položaja, mogu otvoriti pitanje njihove pravne odgovornosti, uključujući i krivičnopravnu odgovornost.
Marković je gostujući na RTS 19. juna rekao da VJT ima dokaze koji ukazuju na organizovanu pripremu simulacije upotrebe zvučnog topa 15. marta 2025. godine i da se trenutno radi na identifikaciji lica koja su učestvovala u tome.
Studenti u blokadi su odbacili navode tužilaštva da su organizovali simulaciju upotrebe zvučnog topa, navodeći da je reč o "laži i skretanju pažnje sa suštinskog pitanja šta se desilo 15. marta".
Tokom prošlogodišnjeg studentskog protesta u Beogradu, dok su građani odavali poštu stradalima u padu nadstrešnice, začuo se glasan i neprijatan zvuk koji ih je uznemirio, a mnogi su narednih dana potražili lekarsku pomoć zbog različitih zdravstvenih problema.
Iste večeri pojavile su se informacije da je vlast koristila zvučno oružje protiv građana, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić demantovao je tada te tvrdnje.
Upravni odbor Advokatske komore Beograda kritikovao je ranije danas VJT i tužioca Miodraga Markovića zbog "grubog ugrožavanja pretpostavke nevinosti i osnovnih procesnih prava građana".
VJT je saopštilo da su tvrdnje Upravnog odbora Advokatske komore netačne i neargumentovane te da predstavljaju zadiranje u samostalnost javnog tužilaštva i sadrže otvorene pretnje krivičnim progonom javnih tužilaca. "Ovo tužilaštvo je obavestilo javnost o datom postupku nakon što je došlo do dokaza da je planirana, organizovana i realizovana simulacija upotrebe tzv. 'zvučnog topa' 15. marta 2025. godine, za koju su nadalje u medijima i na društvenim mrežama optuživani državni organi, a takođe je obavestilo javnost u kom pravcu je usmereno postupanje ovog tužilaštva", piše na sajtu tog organa.
VJT tvrdi da nije prekršilo pretpostavku nevinosti niti zastrašivalo aktiviste, studente i novinare.
Dodaje se da tužilaštvo postupa u skladu sa svojim ustavnim i zakonskim ovlašćenjima, a ne po željama određenih grupacija ili pojedinaca.
To tužilaštvo je najavilo da će se obratiti Visokom savetu tužilaštva (VST) i zatražiti hitnu reakciju zbog "pretnji i neprimerenih komentara".
Tužilac Marković je gostujući na Radio-televiziji Srbije (RTS) 19. juna rekao da VJT ima dokaze koji ukazuju na organizovanu pripremu simulacije upotrebe zvučnog topa 15. marta 2025. godine i da se trenutno radi na identifikaciji lica koja su učestvovala u tome.
Studenti u blokadi su odbacili navode tužilaštva da su organizovali simulaciju upotrebe zvučnog topa, navodeći da je reč o "laži i skretanju pažnje sa suštinskog pitanja šta se desilo 15. marta".
Tokom prošlogodišnjeg studentskog protesta u Beogradu, dok su građani odavali poštu stradalima u padu nadstrešnice, začuo se glasan i neprijatan zvuk koji ih je uznemirio, a mnogi su narednih dana potražili lekarsku pomoć zbog različitih zdravstvenih problema.
Iste večeri pojavile su se informacije da je vlast koristila zvučno oružje protiv građana, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić demantovao je tada te tvrdnje.
(Beta, 24.06.2026)