Jovanović (CLS): U rebalansu čak 50 milijardi dinara za prevoznike u Beogradu

Jovanović je istakao da je reč o rekordnom iznosu i potvrdi da ti izdaci "nekontrolisano rastu", navodi se u saopštenju CLS-a.

"Ne postoji grad u Evropi koji daje četvrtinu ukupnog budžeta na subvencije za javni prevoz, što je neodrživo na duži rok i zbog čega ispaštaju sva druga davanja iz budžeta", poručio je Jovanović.

Dodao je da rebalans "najdirektnije opovrgava" navode gradonačelnika Aleksandra Šapića da Beograd štedi time što sve više linija ustupa privatnicima, pre svega kompaniji "Strela" iz Obrenovca.