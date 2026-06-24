Jovanović (CLS): U rebalansu čak 50 milijardi dinara za prevoznike u Beogradu

Beta pre 1 sat

Direktor Centra za lokalnu samoupravu (CLS) Nikola Jovanović izjavio je danas da će, prema najnovijem rebalansu, prevoznicima u Beogradu, privatnicima i GSP-u, biti dodeljeno 50 milijardi dinara.

Jovanović je istakao da je reč o rekordnom iznosu i potvrdi da ti izdaci "nekontrolisano rastu", navodi se u saopštenju CLS-a.

"Ne postoji grad u Evropi koji daje četvrtinu ukupnog budžeta na subvencije za javni prevoz, što je neodrživo na duži rok i zbog čega ispaštaju sva druga davanja iz budžeta", poručio je Jovanović.

Dodao je da rebalans "najdirektnije opovrgava" navode gradonačelnika Aleksandra Šapića da Beograd štedi time što sve više linija ustupa privatnicima, pre svega kompaniji "Strela" iz Obrenovca.

(Beta, 24.06.2026)

Povezane vesti »

Jovanović: U rebalansu čak 50 milijardi dinara za prevoznike u Beogradu

Jovanović: U rebalansu čak 50 milijardi dinara za prevoznike u Beogradu

Mašina pre 40 minuta
Jovanović (CLS): Samo Beograd četvrtinu budžeta daje za javni prevoz

Jovanović (CLS): Samo Beograd četvrtinu budžeta daje za javni prevoz

Vreme pre 2 sata
Jovanović (CLS): U rebalansu čak 50 milijardi dinara za prevoznike u Beogradu

Jovanović (CLS): U rebalansu čak 50 milijardi dinara za prevoznike u Beogradu

Serbian News Media pre 1 sat
Jovanović (CLS): U rebalansu čak 50 milijardi dinara za prevoznike u Beogradu

Jovanović (CLS): U rebalansu čak 50 milijardi dinara za prevoznike u Beogradu

Radio sto plus pre 1 sat
Jovanović (CLS): U rebalansu čak 50 milijardi dinara za prevoznike u Beogradu

Jovanović (CLS): U rebalansu čak 50 milijardi dinara za prevoznike u Beogradu

Pravo u centar pre 1 sat
Jovanović (CLS): U rebalansu čak 50 milijardi dinara za prevoznike u Beogradu

Jovanović (CLS): U rebalansu čak 50 milijardi dinara za prevoznike u Beogradu

Danas pre 2 sata
Jovanović (CLS): U rebalansu čak 50 milijardi dinara za prevoznike u Beogradu

Jovanović (CLS): U rebalansu čak 50 milijardi dinara za prevoznike u Beogradu

N1 Info pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

BudžetGSP

Ekonomija, najnovije vesti »

Radnici GSP u protestnoj šetnji u Beogradu, predaju zahteve predsedniku: "Vlada očigledno ne sme da preseče"

Radnici GSP u protestnoj šetnji u Beogradu, predaju zahteve predsedniku: "Vlada očigledno ne sme da preseče"

N1 Info pre 10 minuta
Evropa menja način plaćanja - Da li se gotovina potpuno ukida?

Evropa menja način plaćanja - Da li se gotovina potpuno ukida?

Kamatica pre 5 minuta
Posle serije tvrdih sletanja: Ruska avio-kompanija ograničila sletanja kopilotima

Posle serije tvrdih sletanja: Ruska avio-kompanija ograničila sletanja kopilotima

Aero.rs pre 10 minuta
J. A. from Belgrade Arrested on Suspicion of Official Fraud

J. A. from Belgrade Arrested on Suspicion of Official Fraud

Serbian News Media pre 10 minuta
Micronovi rezultati dobijaju novu težinu dok je tržište na ivici zbog AI-a

Micronovi rezultati dobijaju novu težinu dok je tržište na ivici zbog AI-a

Bloomberg Adria pre 0 minuta